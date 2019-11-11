2019-11-11T12:27:48+03:00
Общество

В Когалыме стартует городской фестиваль отечественного кино «Золотая лента»

Города посетят знаменитые артисты
Алена Кульмухаметова
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В Когалыме стартует городской фестиваль отечественного кино «Золотая лента». Фото с сайта pixabay.comВ Когалыме стартует городской фестиваль отечественного кино «Золотая лента». Фото с сайта pixabay.com
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С 14 по 22 ноября 2019 года состоится XVII городской фестиваль отечественного кино «Золотая лента».

В городской администрации рассказали, что в этом году традиционный фестиваль «Золотая лента» пройдёт в течение девяти дней. С 14 по 22 ноября он будет радовать зрителей премьерными показами современных российских фильмов и живым общением с актерами и режиссерами.

Его гостями станут: Народные артисты России – Александр Галибин, Наталья Егорова, Юлия Рутберг; Заслуженный артист России - Тимофей Фёдоров, актёры театра и кино - Елена Захарова, Ольга Хохлова, Олег Харитонов, Юрий Борисов, Мария Семёнова, режиссёры – Юлия Машукова, Александр Костюченко, Николай Данн; пианист, Лауреат Международных конкурсов Алексей Воронков и вокальная группа «ViVA».

Ранее шестнадцать фестивалей внесли большой вклад в дело пропаганды и развития отечественного кинематографа. Тысячи когалымчан посмотрели новое кино России, фильмы прошлых лет, детское кино. За 16 фестивальных лет в Когалыме состоялось более 110 творческих встреч с известными и любимыми актёрами кино.

ИСТОЧНИК KP.RU

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