В Сургуте установлена стела в честь погибшего сотрудника полиции Ильмира Ханова

СЕГОДНЯ 16:03 2019-11-08T16:03:18+03:00

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Сотрудник патрульно-постовой службы полиции Сургута 24-летний Ильмир Ханов был убит в августе текущего года во время несения службы.

Сегодня, в канун празднования дня полиции в здании отдельного батальона патрульно-постовой службы на Щепеткина, 53 установлена мемориальная плита.

Ильмир был похоронен на своей родине в Татарстане, а позже его посмертно представили к государственной награде.

Напомним, Ильмир Ханов и его сослуживец Александр Царегородцев около 10 вечера 1 августа приехали по вызову на Пушкина, 1. Жильцы пожаловались на шумного незнакомца. Как позже оказалось, незнакомцем был сотрудник МЧС, находящийся под воздействием наркотиков, Филипп Иноземцев. Он напал с ножом на полицейских и сначала ранил 27-летнего лейтенанта Александра Царегородцева, а затем нанес ударил ножом в сердце сержанта Ильмира Ханова. Полицейский погиб на мсете. Подоспевшие борцы Росгвардии ликвидировали оказывавшего сопротивление убийцу на месте.

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ИСТОЧНИК KP.RU