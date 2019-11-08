2019-11-08T14:57:32+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске родителям снизили стоимость питания для школьников

Качество обедов не стало хуже
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске родителям снизили стоимость питания для школьников. Фото с сайта администрации города СургутВ Ханты-Мансийске родителям снизили стоимость питания для школьников. Фото с сайта администрации города Сургут
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Общественные обсуждения, посвященные питанию ханты-мансийских школьников, прошли накануне. В них приняли участие 90 человек.

Было отмечено, что с начала 2019 года в школах окружной столицы поменялся подход к организации питания учащихся - вступило в силу единое обновленное меню для всех категорий школьников, снизился размер родительской платы.

На сегодняшний день в Ханты-Мансийске стоимость завтрака для школьника нельготной категории составляет 114 рублей для детей от 7 до 11 лет (70 рублей родительская плата плюс 44 рубля из средств муниципального бюджета) и 124 рубля для детей старше 12 лет (80 рублей родительская плата плюс 44 рубля из средств бюджета). Из 14061 обучающихся – 4783 школьника нельготной категории питаются за родительскую плату, 5216 – покупают еду в буфете, остальные принадлежат к льготной категории. В начале года эти цифры были значительно ниже – 2632 школьника питались за родительскую плату, 7038 – в буфете, 3692 – льготники.

При каждой школе существует группа активистов из числа родителей, кто осуществляет дополнительный контроль - согласно графику, они сами проводят рейды в столовой, дегустируют меню.

Родители, дети которых уже пользуются услугой «Школьное питание», одобряют нововведения, а школьники с удовольствием посещают столовые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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