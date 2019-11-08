Губернатор Югры официально запретила чиновникам материться и ругать власть
Изменения в кодекс этики и служебного поведения для государственных служащих внесены губернатором округа Натальей Комаровой на сайте правительства Югры 5 ноября 2019 года.
Законом запрещается чиновникам в служебное и неслужебное время допускать поступки и высказывания, способные вызвать сомнение в порядочности его действий, а также повлечет причинение вреда его репутации и авторитету государственного органа.
Чиновникам нельзя использовать ненормативную лексику в публикациях от своего имени, а также при общении с другими пользователями сервисов, в том числе и соцсетях.
Также им запрещено критиковать нынешнюю власть и открыто выражать неприязнь к отдельным гражданам, социальным (профессиональным) группам.
Ознакомиться с законом № 37 «Об утверждении кодекса этики и служебного поведения государственных гражданских служащих Ханты-Мансийского атвономного округа – Югры» можно на сайте правительства Югры.
ИСТОЧНИК KP.RU