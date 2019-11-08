Губернатор Югры официально запретила чиновникам материться и ругать власть

СЕГОДНЯ 14:27 2019-11-08T14:35:43+03:00

Постановление об этом опубликовано на сайте правительства округа

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Изменения в кодекс этики и служебного поведения для государственных служащих внесены губернатором округа Натальей Комаровой на сайте правительства Югры 5 ноября 2019 года.

Законом запрещается чиновникам в служебное и неслужебное время допускать поступки и высказывания, способные вызвать сомнение в порядочности его действий, а также повлечет причинение вреда его репутации и авторитету государственного органа.

Чиновникам нельзя использовать ненормативную лексику в публикациях от своего имени, а также при общении с другими пользователями сервисов, в том числе и соцсетях.

Также им запрещено критиковать нынешнюю власть и открыто выражать неприязнь к отдельным гражданам, социальным (профессиональным) группам.

Ознакомиться с законом № 37 «Об утверждении кодекса этики и служебного поведения государственных гражданских служащих Ханты-Мансийского атвономного округа – Югры» можно на сайте правительства Югры.

ИСТОЧНИК KP.RU