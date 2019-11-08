На оживленном перекрестке Сургута установлены пешеходные переходы
Установлены дополнительные пешеходные переходы на перекрестке улиц Маяковского – 30 лет Победы.
Один расположен со стороны дома № 38 по улице 30 лет Победы, другой – напротив здания Сургутскогой торгово-промышленной палаты.
В администрации города отметили, что оба перехода нерегулируемые, установлены временно до завершения строительства новой дороги, которая соединит улицы Маяковского и Университетскую.
Регулируемый пешеходный переход сохранен на улице Маяковского недалеко от здания городской полиции. Таким образом, в радиусе 110 метров от центра перекрестка на трех участках дороги обеспечена возможность для пересечения проезжей части.
Содержание дорог перекрестка, системы уличного освещения передано в работу специалистам муниципального казенного учреждения «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса».
После завершения всех строительных работ в 2020 году улицы Университетскую и 30 лет Победы соединит четырехполосная автомагистраль с широкими тротуарами для пешеходов, «безбарьерной средой», освещением и остановочными комплексами.
ИСТОЧНИК KP.RU