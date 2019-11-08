На оживленном перекрестке Сургута установлены пешеходные переходы

СЕГОДНЯ 13:53 2019-11-08T13:53:32+03:00

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Установлены дополнительные пешеходные переходы на перекрестке улиц Маяковского – 30 лет Победы.

Один расположен со стороны дома № 38 по улице 30 лет Победы, другой – напротив здания Сургутскогой торгово-промышленной палаты.

В администрации города отметили, что оба перехода нерегулируемые, установлены временно до завершения строительства новой дороги, которая соединит улицы Маяковского и Университетскую.

Регулируемый пешеходный переход сохранен на улице Маяковского недалеко от здания городской полиции. Таким образом, в радиусе 110 метров от центра перекрестка на трех участках дороги обеспечена возможность для пересечения проезжей части.

Содержание дорог перекрестка, системы уличного освещения передано в работу специалистам муниципального казенного учреждения «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса».

После завершения всех строительных работ в 2020 году улицы Университетскую и 30 лет Победы соединит четырехполосная автомагистраль с широкими тротуарами для пешеходов, «безбарьерной средой», освещением и остановочными комплексами.

ИСТОЧНИК KP.RU