2019-11-08T13:53:32+03:00
Общество

На оживленном перекрестке Сургута установлены пешеходные переходы

Их оборудовали по просьбе горожан
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
На оживленном перекрестке Сургута установлены пешеходные переходы. Фото с сайта администрации города СургутНа оживленном перекрестке Сургута установлены пешеходные переходы. Фото с сайта администрации города Сургут
Изменить размер текста:

Установлены дополнительные пешеходные переходы на перекрестке улиц Маяковского – 30 лет Победы.

Один расположен со стороны дома № 38 по улице 30 лет Победы, другой – напротив здания Сургутскогой торгово-промышленной палаты.

В администрации города отметили, что оба перехода нерегулируемые, установлены временно до завершения строительства новой дороги, которая соединит улицы Маяковского и Университетскую.

Регулируемый пешеходный переход сохранен на улице Маяковского недалеко от здания городской полиции. Таким образом, в радиусе 110 метров от центра перекрестка на трех участках дороги обеспечена возможность для пересечения проезжей части.

Содержание дорог перекрестка, системы уличного освещения передано в работу специалистам муниципального казенного учреждения «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса».

После завершения всех строительных работ в 2020 году улицы Университетскую и 30 лет Победы соединит четырехполосная автомагистраль с широкими тротуарами для пешеходов, «безбарьерной средой», освещением и остановочными комплексами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Югорске за спасение родителей на пожаре наградили подростков
Югра больше всех регионов России проводит конкурсы по концессии
В Сургуте управляющим компаниям сделаны замечания по уборке снега
Управляющая компания из Нижневартовска накопила долги по налогам на 10 миллионов рублей
Жители Когалыма недовольны качеством уборки снега
В Нягани судят подростка, который на школьной перемене едва не убил мальчика
В Югре стартовал месячник безопасности на льду
Жителя Югры в аэропорту Новосибирска обокрала кемеровчанка
В Нягани завершается программа по ликвидации вагонобразований
В Сургуте стартует фестиваль стартапов
Шоу-балет из Нижневартовска стал победителем международного конкурса
В Сургуте автоинспекторы задержали на дороге пьяного водителя
В Нефтеюганске состоится торжественное открытие памятника погибшим гимнастам
Фирма из Сургута задолжала своим сотрудникам 2 млн рублей по зарплате
В Югре в 2020 году появятся еще два наемных дома
Предприниматель из Нягани скрыл от налоговой 3,4 миллиона рублей
Департамент образования Сургута запретил собирать деньги с родителей на нужды школы
Всего за сутки югорчане перевели мошенникам 700 тысяч рублей
В Сургуте медики экстренно прививают от кори пассажиров из Махачкалы