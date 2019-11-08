2019-11-08T13:47:34+03:00
Общество

В Югорске за спасение родителей на пожаре наградили подростков

Братья получили медали
Алена Кульмухаметова
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В Югорске за спасение родителей на пожаре наградили подростков. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-ЮгреВ Югорске за спасение родителей на пожаре наградили подростков. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре
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Сегодня, 8 ноября, в Югорске в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои», состоялось торжественное награждение ребят, которые совершили героические поступки.

По данным МЧС России по ХМАО-Югре, два брата из Югорска Артемий и Сергей Коробенко в декабре прошлого года проявили мужество и героизм при пожаре, который произошел в жилом строении, и спасли от гибели своих родителей.

Медалью «За спасение жизни» Сергея Коробенко наградил член Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Ханты-Мансийского округа Эдуард Исаков.

От имени Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому округу Артемий Коробенко был награжден памятной медалью «За участие в тушении пожаров и ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий».

Не остались в стороне и ветераны пожарной охраны Югры. От имени Совета ветеранов пожарных и спасателей Тюменской области и Ханты-Мансийского округа Максим Александрович наградил Артемия медалью имени А.М. Столярова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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