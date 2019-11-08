2019-11-08T12:56:50+03:00
Общество

Югра больше всех регионов России проводит конкурсы по концессии

Власти видят в этом экономию средств
Алена Кульмухаметова
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Ханты-Мансийский автономный округ – Югра по итогам 3 квартала 2019 года возглавил рейтинг концессионного рынка России. Такие данные приведены в ежеквартальном мониторинге «Лидеры рынка долгосрочных инвестиций».

Округ занял первую строчку рейтинга субъектов РФ по количеству объявленных концессионных конкурсов. Также Югра - лидер по количеству заключенных концессионных соглашений.

Так, например, в текущем году были объявлены конкурсы по строительству 5 школ в Сургуте, Нягани и Нефтеюганске, 2 полигонов ТКО в Нижневартовске и Нягани, дороги в Мегионе и модернизации системы теплоснабжения Нижневартовска.

Таким образом, концессия стала одним из наиболее эффективных инструментов реализации значимых проектов в сфере образования, ЖКХ, здравоохранения и спорта. Есть очевидные преимущества этого механизма. Во-первых, это минимизация нагрузки на бюджет в период создания и технической эксплуатации объекта, во-вторых, гибкость условий для инвестора, несущего обязательства по реализации проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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