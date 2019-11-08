2019-11-08T12:52:14+03:00
Общество

В Сургуте управляющим компаниям сделаны замечания по уборке снега

Большинство дворов не вычищены
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте управляющим компаниям сделаны замечания по уборке снега. Фото с сайта администрации города СургутВ Сургуте управляющим компаниям сделаны замечания по уборке снега. Фото с сайта администрации города Сургут
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Управляющим компаниям Сургута отвели три дня на уборку дворов от первого затяжного снегопада. Сегодня сотрудники департамента городского хозяйства провели первые проверки.

Так как наибольшие число нареканий в соцсетях на качество уборки оказалось у жителей домов №18, 20, 22 и 24 по улице Островского и у проживающих в домах № 23, 25 и 27 по улице Крылова с инспекцией по этим адресам выехал заместитель начальника департамента городского хозяйства Сергей Алексеев.

Специалисты признают, одномоментно вывезти такое количество снега из 1400 дворов невозможно по объективным причинам, но расчистить проезды и тротуары для комфортного передвижения жителей времени достаточно.

Выяснилось, что в городе на 8 ноября 25 процентов дворов убраны от снега капитально, а в остальных проведена так называемая «патрульная очистка». На Островского дворы плохо убраны. Сделано замечание руководству местной УК.

По его словам, в ближайшие дни пройдет еще одна встреча с руководством управляющих компаний, и администрация будет настаивать на том, чтобы УК привлекали к уборке снега во дорах дополнительную технику.

Напомним, что в понедельник Вадим Шувалов поставил задачу перед управляющими компаниями города очистить все дворы от снега в кратчайшие сроки. При этом особый акцент был сделан на обеспечении безопасности пешеходов во время проведения работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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