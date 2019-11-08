В Сургуте управляющим компаниям сделаны замечания по уборке снега
Управляющим компаниям Сургута отвели три дня на уборку дворов от первого затяжного снегопада. Сегодня сотрудники департамента городского хозяйства провели первые проверки.
Так как наибольшие число нареканий в соцсетях на качество уборки оказалось у жителей домов №18, 20, 22 и 24 по улице Островского и у проживающих в домах № 23, 25 и 27 по улице Крылова с инспекцией по этим адресам выехал заместитель начальника департамента городского хозяйства Сергей Алексеев.
Специалисты признают, одномоментно вывезти такое количество снега из 1400 дворов невозможно по объективным причинам, но расчистить проезды и тротуары для комфортного передвижения жителей времени достаточно.
Выяснилось, что в городе на 8 ноября 25 процентов дворов убраны от снега капитально, а в остальных проведена так называемая «патрульная очистка». На Островского дворы плохо убраны. Сделано замечание руководству местной УК.
По его словам, в ближайшие дни пройдет еще одна встреча с руководством управляющих компаний, и администрация будет настаивать на том, чтобы УК привлекали к уборке снега во дорах дополнительную технику.
Напомним, что в понедельник Вадим Шувалов поставил задачу перед управляющими компаниями города очистить все дворы от снега в кратчайшие сроки. При этом особый акцент был сделан на обеспечении безопасности пешеходов во время проведения работ.
ИСТОЧНИК KP.RU