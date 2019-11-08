2019-11-08T12:02:39+03:00
Общество

Управляющая компания из Нижневартовска накопила долги по налогам на 10 миллионов рублей

Приставы могут арестовать счета должника
Алена Кульмухаметова
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Управляющая компания из Нижневартовска накопила долги по налогам на 10 миллионов рублей. Фото с сайта УФССП по ХМАО-ЮгреУправляющая компания из Нижневартовска накопила долги по налогам на 10 миллионов рублей. Фото с сайта УФССП по ХМАО-Югре
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Одна их управляющих компаний города Нижневартовска выплатила 10 миллионов рублей налога только после судебного решения.

Как сообщили в УФССП по ХМАО-Югре, на принудительном исполнении в отделе судебных приставов по Нижневартовску и Нижневартовскому району находилось 2 исполнительных производства о взыскании налогов и сборов.

Руководитель организации, предпочёл не доводить до мер принудительного исполнения и оплатил задолженность в добровольный срок в полном объеме.

В противном случае приставы имели право арестовать банковские счета компании. Кроме того, исполнительный сбор от 10 млн. рублей, в случае принудительного взыскания, мог составить 700 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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