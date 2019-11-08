Управляющая компания из Нижневартовска накопила долги по налогам на 10 миллионов рублей
Одна их управляющих компаний города Нижневартовска выплатила 10 миллионов рублей налога только после судебного решения.
Как сообщили в УФССП по ХМАО-Югре, на принудительном исполнении в отделе судебных приставов по Нижневартовску и Нижневартовскому району находилось 2 исполнительных производства о взыскании налогов и сборов.
Руководитель организации, предпочёл не доводить до мер принудительного исполнения и оплатил задолженность в добровольный срок в полном объеме.
В противном случае приставы имели право арестовать банковские счета компании. Кроме того, исполнительный сбор от 10 млн. рублей, в случае принудительного взыскания, мог составить 700 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU