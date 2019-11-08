2019-11-08T11:52:37+03:00
Общество

Жители Когалыма недовольны качеством уборки снега

Свои возмущения они высказывают в соцсетях
Алена Кульмухаметова
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Жители Когалыма недовольны качеством уборки снега. Фото с сайта администрации города КогалымЖители Когалыма недовольны качеством уборки снега. Фото с сайта администрации города Когалым
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«Невозможно подойти к остановке», «тротуары не чищены», «нельзя выехать со двора», «к совету не садиться за руль автомобилей прислушались только владельцы снегоуборочной техники» - такие комментарии оставляют жители Когалыма в соцсетях.

В администрации прокомментировали сложившуюся обстановку:

- Уважаемые друзья! В социальных сетях активно обсуждается тема уборки снега. Поверьте, все без исключения заинтересованы в том, чтобы максимально быстро справиться с последствиями обильных снегопадов, которые обрушились на город в течение последней недели. Коммунальные службы делают все возможное, чтобы скорее привести город в порядок, - отметили в мэрии.

В данный момент уборка снега продолжается. Ежедневно задействовано от 37 до 42-х единиц техники. В первую очередь чистят проезжую часть, пешеходные тротуары, подходы к социальным объектам. Работы по расчистке дорог и тротуаров ведут и ночью. Коммунальные службы уже по третьему кругу чистят город, но погода берет свое – очищенные дороги и тротуары снова заметает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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