2019-11-08T11:04:41+03:00
Общество

В Нягани судят подростка, который на школьной перемене едва не убил мальчика

Парни начали драку шутя
Алена Кульмухаметова
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В Нягани судят подростка, который на школьной перемене едва не убил мальчика. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-ЮгреВ Нягани судят подростка, который на школьной перемене едва не убил мальчика. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре
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В Нягани следователями завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего юноши, который обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

По данным следственного комитета Югры, в феврале 2019 года обвиняемый на школьной перемене встретил 13-летнего знакомого, с которым они стали в шутку друг друга толкать, размахивать руками, однако затем старший юноша ударил младшего кулаком в лицо и в живот. Потерпевший получил тяжкие травмы в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга, перелома стенки глазницы и другие.

Подросток признал свою вину, в содеянном раскаялся, совместно с родителями принес извинения потерпевшей стороне. В настоящее время расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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