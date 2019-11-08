В Нягани судят подростка, который на школьной перемене едва не убил мальчика
В Нягани следователями завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего юноши, который обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
По данным следственного комитета Югры, в феврале 2019 года обвиняемый на школьной перемене встретил 13-летнего знакомого, с которым они стали в шутку друг друга толкать, размахивать руками, однако затем старший юноша ударил младшего кулаком в лицо и в живот. Потерпевший получил тяжкие травмы в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга, перелома стенки глазницы и другие.
Подросток признал свою вину, в содеянном раскаялся, совместно с родителями принес извинения потерпевшей стороне. В настоящее время расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU