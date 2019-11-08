2019-11-08T10:58:45+03:00
Общество

В Югре стартовал месячник безопасности на льду

В округе идет ледостав
Алена Кульмухаметова
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В Югре стартовал месячник безопасности на льду. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-ЮгреВ Югре стартовал месячник безопасности на льду. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре
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Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам области ведут активную профилактическую работу с населением региона.

По информации МЧС России по ХМАО-Югре, в стремлении заработать авторитет у одноклассников «герои» проверяют лёд на прочность, делают селфи в опасных местах. В конце октября в Югре произошли несколько несчастных случаев с людьми на тонком льду. Два человека погибли.

С 8 ноября в Ханты-Мансийском округе стартовал традиционный месячник безопасности людей на водных объектах в зимний период, который продлится до начала ледохода.

Инспекторы ГИМС напоминают югорчанам, что процесс формирования ледового покрова в Югре находится в начальной стадии. Толщина льда на озерах и мелких водоемах еще недостаточна, поэтому выход на лёд смертельно опасен для жизни.

Напомним, что безопасная толщина льда для одного человека должна быть не менее 10 см. Любителям подлёдного лова следует серьёзно задуматься о своей безопасности. Основное правило – не выходить на первый лёд и не проверять его прочность ударом ноги. Крепким и безопасным лёд станет только после продолжительных морозов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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