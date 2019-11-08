2019-11-08T10:52:53+03:00
Происшествия

Жителя Югры в аэропорту Новосибирска обокрала кемеровчанка

Преступление раскрыто по горячим следам
Алена Кульмухаметова
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Жителя Югры в аэропорту Новосибирска обокрала кемеровчанка. Фото с сайта pixabay.comЖителя Югры в аэропорту Новосибирска обокрала кемеровчанка. Фото с сайта pixabay.com
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К транспортным полицейским в аэропорту Ханты-Мансийска обратился житель города Советский. Мужчина пояснил, что по прилете в окружную столицу обнаружил пропажу кошелька, в котором находились банковские карты и 13 тысяч рублей.

Стажи порядка установили подозреваемую, которой оказалась 45-летняя жительница Кемеровской области, прилетевшая в Ханты-Манскийск на одном рейсе с потерпевшим и находившаяся в одном из кафе аэропорта.

Проверка показала, что кражу женщина совершила перед вылетом из Новосибирска, когда пассажиры проходили на посадку в самолет, а кошелек якобы находился на стойке проверки посадочных талонов.

Прилетев в Ханты-Мансийск, женщина забрала из кошелька деньги и 2 карты, а портмоне выбросила. После того, как злоумышленница расплатилась в кафе аэропорта Ханты-Мансийска одной из похищенных карт, на телефон потерпевшему пришло смс-уведомление, которое и стало зацепкой в раскрытии кражи по горячим следам.

В УМВД на транспорте УрФО отметили, что в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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