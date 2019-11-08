2019-11-08T10:44:50+03:00
Общество

В Нягани завершается программа по ликвидации вагонобразований

Все балки будут снесены до конца года
Алена Кульмухаметова
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В Нягани завершается программа по ликвидации вагонобразований. Фото с сайта pixabay.comВ Нягани завершается программа по ликвидации вагонобразований. Фото с сайта pixabay.com
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В этом году Нягань завершает работу по программе ликвидации вагонобразований. В настоящее время она уже реализована на 80 процентов. Об этом рассказал глава Нягани Иван Ямашев.

По словам градоначальника, в городе ликвидировано 15 аварийных домов. В итоге 536 семей переехали в нормальное жилье.

Добавим, что всего по состоянию на 1 октября 2019 года 28,5 тысяч семей в Югре улучшили свои жилищные условия.

Главы городов Сургут, Нефтеюганск, Мегион, а также Нефтеюганского района отметили, что муниципалитеты последовательно работают над реализацией жилищных программ, справляются с поставленными задачами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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