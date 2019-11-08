2019-11-08T10:02:40+03:00
Общество

В Сургуте стартует фестиваль стартапов

Участников ждут обучающие семинары и мастер-классы от федеральных экспертов
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте стартует фестиваль стартапов. Фото с сайта администрации города СургутВ Сургуте стартует фестиваль стартапов. Фото с сайта администрации города Сургут
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Сургут объединит предпринимателей, специалистов творческой индустрии, экспертов и инвесторов со всей Югры. 9 ноября на площадке «Сити Центра» пройдет фестиваль креативных стартапов «Артефакт».

Организаторы отмечают, что участников ждут обучающие семинары и мастер-классы от федеральных экспертов - гостей фестиваля, разборы кейсов и реальных бизнес-практик. Почетным гостем мероприятия станет губернатор Югры Наталья Комарова. Она примет участие в работе круглого стола по развитию креативных индустрий округа и познакомиться с заявленными проектами. Свежие идеи представят более 40 молодых людей Югры.

Авторы наиболее оригинальных проектов станут официальными резидентами «Сити Центра» и смогут совершенно бесплатно получить площадки на срок от трех до шести месяцев для запуска своих бизнес-проектов. Также они получат возможность пользоваться ресурсами и локациями делового дома «Сити Цент» и ТРЦ «Сургут Сити Молл» для реализации бизнес-идей. Один из инвесторов даже готов финансировать в успешные виды бизнеса до трех миллионов рублей.

Экспертная сессия «Улица Ленина 2020: обновление» станет одной из ключевых на фестивале. Сургутян приглашают принять участие в создании проекта реновации главной улицы города.

Все желающие смогут представить свои проекты и получить поддержку экспертов, а также найти инвестора, заказчика или подрядчика для реализации стартапа. Местные производители – обладателей логотипа «Сделано в Сургуте» и товарного знака «Сделано в Югре» — презентуют гостям меховые изделия, сувенирную продукцию, шоколад ручной работы и другие товары Югорской земли.

Прокачать свои знания помогут на лекциях и воркшопах от экспертов-практиков из Москвы, Тюмени, Сургута. Акселераторскую и менторскую поддержку участникам окажут федеральные гости: руководитель Центра компетенций НТИ, доктор химических наук, профессор МГУ им. Ломоносова Юрий Добровольский, мотивационный тренер Антон Богданов, основатель инвестиционного фонда A&A Capital Алексей Маликов.

Всего участие в фестивале креативных стартапов «Артефакт» примут более 250 человек. Регистрация доступна в мобильном приложении «Campuz».

ИСТОЧНИК KP.RU

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