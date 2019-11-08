2019-11-08T09:57:45+03:00
Звезды

Шоу-балет из Нижневартовска стал победителем международного конкурса

Соревновались более 1500 участников
Алена Кульмухаметова
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Шоу-балет из Нижневартовска стал победителем международного конкурса. Фото с сайта администрации города НижневартовскШоу-балет из Нижневартовска стал победителем международного конкурса. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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Образцовый хореографический коллектив Центра детского творчества «Шоу-балет «Ice-cream» принял участие в Международном хореографическом конкурсе «Феерия танца». Он проходил в Минске.

По информации департамента культуры Нижневартовска, на мероприятие приехали более 100 танцевальных коллективов из Белоруссии, Казахстана, Эстонии и Турции, а также разных регионов Российской Федерации (Поволжье, Урал, Сибирь, ХМАО-Югра, Республика Башкортостан). Более 1500 участников в возрасте от 5 лет и старше подготовили номера по разным хореографическим направлениям: классическому, народному, эстрадному, современному танцу.

Нижневартовский коллектив получил четыре диплома первой степени, два диплома второй степени и главный приз — Гран-при.

ИСТОЧНИК KP.RU

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