СЕГОДНЯ 09:52 2019-11-08T09:52:34+03:00

В Сургуте автоинспекторы задержали на дороге пьяного водителя. Фото с сайта pixabay.com

Мужчина уже лишен прав за нетрезвое вождение

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Нетрезвый водитель сел за руль автомобиля и катался по улицам Сургута. Только по счастливой случайности он никого не сбил. Полицейские задержали нарушителя.

В УМВД по ХМАО-Югре сообщили, что на 39-летнего пьяного водителя из Сургута завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Выяснилось, что мужчина уже был лишен права управления за нетрезвое вождение. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Автомобиль помещен на штрафстоянку.

Водителю грозит срок до 2 лет лишения свободы и крупный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU