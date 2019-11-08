2019-11-08T09:34:59+03:00
Общество

В Нефтеюганске состоится торжественное открытие памятника погибшим гимнастам

Прийти на мероприятие могут все желающие
Алена Кульмухаметова
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В Нефтеюганске состоится торжественное открытие памятника погибшим гимнастам. Фото с сайта администрации города НефтеюганскВ Нефтеюганске состоится торжественное открытие памятника погибшим гимнастам. Фото с сайта администрации города Нефтеюганск
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Спустя три года после трагедии в Нефтеюганске открывается памятник в честь погибших в страшном ДТП юных гимнастов. На торжественное открытие приглашает администрация города.

«Уважаемые жители города приглашаем вас на церемонию открытия стелы «Древо жизни», посвященной детям акробатам Нефтеюганска.

Открытие состоится 9 ноября в 11:00 часов на территории у СК «Сибиряк».

На церемонии будут присутствовать родители и родственники погибших спортсменов, спортсмены города, представители общественных организаций, учащиеся школ жители города, официальные лица.

В завершении церемонии состоится возложение цветов в память о погибших в трагедии 4 декабря 2016 года в Ханты-Мансийском районе», говорится в сообщении.

Напомним, 4 декабря 2016 года на трассе в Нефтеюганском районе в автобус, в котором ехали на соревнования 30 акробатов и тренеры, врезался грузовик. От удара автобус разорвало пополам. Пострадали 30 человек. Погибли 12 человек, 10 из которых дети-спортсмены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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