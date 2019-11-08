2019-11-08T09:04:44+03:00
Общество

Фирма из Сургута задолжала своим сотрудникам 2 млн рублей по зарплате

Деньги выплатили после вмешательства прокуратуры
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Фирма из Сургута задолжала своим сотрудникам 2 млн рублей по зарплате. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыФирма из Сургута задолжала своим сотрудникам 2 млн рублей по зарплате. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
Изменить размер текста:

Прокуратура Сургута провела проверку соблюдения трудового законодательства в ООО «Механизатор», где был установлен факт наличия задолженности по заработной плате.

Прокурор города внес на имя директора общества представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

После вмешательства прокуратуры задолженность по заработной плате перед 36 работниками за август 2019 года в размере 2 млн. рублей полностью погашена. Кроме того, работникам выплачена компенсация за задержку выплаты зарплаты на общую сумму 82 тыс. рублей.

Прокурор возбудил в отношении организации и ее руководителя производства по делам об административных правонарушениях за невыплату или неполную выплату в установленный срок заработной платы. Виновные оштрафованы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На оживленном перекрестке Сургута установлены пешеходные переходы
В Югорске за спасение родителей на пожаре наградили подростков
Югра больше всех регионов России проводит конкурсы по концессии
В Сургуте управляющим компаниям сделаны замечания по уборке снега
Управляющая компания из Нижневартовска накопила долги по налогам на 10 миллионов рублей
Жители Когалыма недовольны качеством уборки снега
В Нягани судят подростка, который на школьной перемене едва не убил мальчика
В Югре стартовал месячник безопасности на льду
Жителя Югры в аэропорту Новосибирска обокрала кемеровчанка
В Нягани завершается программа по ликвидации вагонобразований
В Сургуте стартует фестиваль стартапов
Шоу-балет из Нижневартовска стал победителем международного конкурса
В Сургуте автоинспекторы задержали на дороге пьяного водителя
В Нефтеюганске состоится торжественное открытие памятника погибшим гимнастам
В Югре в 2020 году появятся еще два наемных дома
Предприниматель из Нягани скрыл от налоговой 3,4 миллиона рублей
Департамент образования Сургута запретил собирать деньги с родителей на нужды школы
Всего за сутки югорчане перевели мошенникам 700 тысяч рублей
В Сургуте медики экстренно прививают от кори пассажиров из Махачкалы