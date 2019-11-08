СЕГОДНЯ 09:04 2019-11-08T09:04:44+03:00

Фирма из Сургута задолжала своим сотрудникам 2 млн рублей по зарплате. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

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Прокуратура Сургута провела проверку соблюдения трудового законодательства в ООО «Механизатор», где был установлен факт наличия задолженности по заработной плате.

Прокурор города внес на имя директора общества представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

После вмешательства прокуратуры задолженность по заработной плате перед 36 работниками за август 2019 года в размере 2 млн. рублей полностью погашена. Кроме того, работникам выплачена компенсация за задержку выплаты зарплаты на общую сумму 82 тыс. рублей.

Прокурор возбудил в отношении организации и ее руководителя производства по делам об административных правонарушениях за невыплату или неполную выплату в установленный срок заработной платы. Виновные оштрафованы.

ИСТОЧНИК KP.RU