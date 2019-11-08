2019-11-08T08:58:35+03:00
Общество

В Югре в 2020 году появятся еще два наемных дома

Квартиры в нем сдаются меблированными
Алена Кульмухаметова
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В Югре в 2020 году появятся еще два наемных дома. Фото с сайта pixabay.comВ Югре в 2020 году появятся еще два наемных дома. Фото с сайта pixabay.com
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Возведение жилья в Югре идет хорошими темпами. Об этом заявил председатель общественного совета при департаменте строительства Югры Сергей Дмитриев.

Так, в текущем году запланировано ввести в эксплуатацию 903 тыс. кв.м. жилья. В 2019 году для реализации полномочий муниципалитетов в области строительства в бюджете автономного округа предусмотрено 398 млн рублей.

Он особо отметил новое направлении деятельности в этой сфере – формирование фонда наёмных домов социального использования.

- На сегодняшний день в Югре построено 6 наемных домов коммерческого использования. Они функционируют в Нефтеюганске, Сургуте, Ханты-Мансийске и Нижневартовске, включают в себя 908 меблированных квартир. В 2020 году планируется ввод ещё 2-х наёмных домов коммерческого использования в Сургуте и Ханты-Мансийске, включающие в себя 552 квартиры общей площадью 23,6 тыс. кв. м, - сообщил Сергей Дмитриев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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