Предприниматель из Нягани скрыл от налоговой 3,4 миллиона рублей
Два года успешно скрывал от налоговой свои доходы бизнесмен из Нягани. Нарушения вскрылись после проверки.
По информации следственного комитета Югры, подозреваемый в 2015-2017 гг. уклонился от уплаты налогов на общую сумму свыше 3 миллионов 400 тысяч рублей, что является крупным размером.
Няганским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя по статье «Уклонение физического лица от уплаты налогов». Преступление выявлено налоговыми органами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
В ходе следствия будут приняты исчерпывающие меры к возмещению ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU