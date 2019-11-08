СЕГОДНЯ 08:49 2019-11-08T08:49:17+03:00

Предприниматель из Нягани скрыл от налоговой 3,4 миллиона рублей. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

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Два года успешно скрывал от налоговой свои доходы бизнесмен из Нягани. Нарушения вскрылись после проверки.

По информации следственного комитета Югры, подозреваемый в 2015-2017 гг. уклонился от уплаты налогов на общую сумму свыше 3 миллионов 400 тысяч рублей, что является крупным размером.

Няганским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя по статье «Уклонение физического лица от уплаты налогов». Преступление выявлено налоговыми органами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В ходе следствия будут приняты исчерпывающие меры к возмещению ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU