Департамент образования Сургута запретил собирать деньги с родителей на нужды школы

СЕГОДНЯ 08:42 2019-11-08T08:42:15+03:00

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Сбор денег с родителей в школах и детских садах Сургута на учебные пособия и хозяйственные нужды неправомерен и недопустим. Об этом заявили в департаменте образования администрации города после сообщения о сборах с родителей на нужды школы.

Специалисты обращаются с просьбой оперативно передавать подобную и полную информацию для последующей проверки в правоохранительных органах.

Напомним, ранее в Сургуте родители одной из школ пожаловались на регулярные дополнительные сборы. В департаменте образования города на эту информацию отреагировали, начали проверку, но так как заявители не указали номер учебного заведения, официально установить факт нарушения затруднительно Руководителям школ напомнили руководителям о незаконности сбора денег с родителей. Одна из родительница в соцсетях заявляла, что деньги собирают на туалетную бумагу и даже на портреты Путина.

В департаменте образования Сургута жителей просят своевременно сообщать обо всех подробных случаях с указанием номера или названия школы и сада, так как анонимные «безадресные» жалобы не могут быть переданы в правоохранительные органы для расследования.

В департаменте отметили, что перчень необходимых учебников и пособий организация определяет приказом перед началом учебного года и приобретает их самостоятельно без участия родителей. Со списком литературы можно ознакомиться на сайте учреждения или у руководителя. Другой вопрос, если родители хотят получать дополнительные услуги. Они могут быть платными, тарифы утверждены нормативно-правовыми актами администрации города.

Что касается добровольных пожертвований на нужды школы или детского сада, инициатива должна исходить исключительно от того, кто хочет помочь образовательной организации. В департаменте образования подчеркивают, что подписание договоров о добровольных пожертвованиях в принудительном порядке недопустимо.

О случаях незаконных денежных сборов в общеобразовательных учреждениях можно сообщить по телефонам «горячей линии»: 52-53-22, 52-53-36, 52-26-01.

ИСТОЧНИК KP.RU