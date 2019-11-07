2019-11-07T13:48:19+03:00
Общество

Погода – козел! Жители Сургута шутят в соцсетях из-за капризного ноября

К вечеру ожидается резкое похолодание
Алена Кульмухаметова
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Погода – козел! Жители Сургута шутят в соцсетях из-за капризного ноября. Фото из группы "Наш Сургут" в соцсети ВКонтактеПогода – козел! Жители Сургута шутят в соцсетях из-за капризного ноября. Фото из группы "Наш Сургут" в соцсети ВКонтакте
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Четверг 7 ноября будет последним теплым днем месяца. Сегодня в Сургуте весь день льет дождь. Выпавший снег превратился в снежную кашу, всюду огромные лужи.

Сургутяне шутят в соцсетях по поводу капризов погода.

«Погода - козел!», «погода, ты что, пьяная?», «капец, дождь», пишут горожане. Жители Сургута уже успели посмотреть прогнозы синоптиков на завтра и пишут, что ожидается День жестянщика.

Уже вечером дождь сменит мокрый снег и снег. Температура воздуха ночью опустится до -10 градусов. А в пятницу 8 ноября днем мороз будет уже 16 градусов.

В выходные столбики термометра опустятся еще ниже – до -20 градусов. Резкое похолодание приведет к сильной гололедице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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