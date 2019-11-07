Погода – козел! Жители Сургута шутят в соцсетях из-за капризного ноября
Четверг 7 ноября будет последним теплым днем месяца. Сегодня в Сургуте весь день льет дождь. Выпавший снег превратился в снежную кашу, всюду огромные лужи.
Сургутяне шутят в соцсетях по поводу капризов погода.
«Погода - козел!», «погода, ты что, пьяная?», «капец, дождь», пишут горожане. Жители Сургута уже успели посмотреть прогнозы синоптиков на завтра и пишут, что ожидается День жестянщика.
Уже вечером дождь сменит мокрый снег и снег. Температура воздуха ночью опустится до -10 градусов. А в пятницу 8 ноября днем мороз будет уже 16 градусов.
В выходные столбики термометра опустятся еще ниже – до -20 градусов. Резкое похолодание приведет к сильной гололедице.
ИСТОЧНИК KP.RU