СЕГОДНЯ 10:45 2019-11-06T10:45:40+03:00

Югорские города вошли в список самых комфортных для проживания в России. Фото с сайта pixabay.com

Минстрой России рассчитал индекс состояния городской среды в 1114 населенных пунктах за 2018 год

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Минстрой России 1 ноября назвал результаты первого индекса качества городской среды в России . Это оценка города в баллах, которая складывается из анализа разных 6 типов городских пространств: жилье, общественно-деловая инфраструктура, социально-досуговая инфраструктура, озеленение территорий, уличная инфраструктура, общегородское пространство.

Каждый из них оценивается по шести критериям – безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, современность среды, эффективность управления. Таким образом, индекс представляет собой комплексную оценку состояния городской среды.

Минстрой России рассчитал индекс состояния городской среды в 1114 населенных пунктах за 2018 год. «

- Города могли набрать максимум 360 баллов. Соответственно, в городах, набравших более 180 баллов – городская среда считается благоприятной, - рассказал министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев.

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра занял 3 место в УрФО и 27-е в Российской Федерации, получив 168 баллов. Города автономного округа распределены в размерно – климатических группах 8, 9, 10 – тяжелые климатические условия. Ханты-Мансийск набрал 187 баллов и занял 3 место в своем регионе. Границу благоприятности также преодолели Лангепас (190), Радужный (190), Когалым (184) и Мегион (180).

Посмотреть индекс качества городской среды можно на специализированном сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU