СЕГОДНЯ 12:21 2019-11-05T12:21:17+03:00

В Нижневартовске за три дня выпала месячная норма осадков. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

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В Нижневартовске на выходных, 2, 3 и 4 ноября, выпала месячная норма осадков. Город чистило от снега 333 единицы спецтехники, включая машины управляющих компаний, которые отвечают за уборку в микрорайонах.

Так, по данным городской администрации, уборку дорог производили по улице Интернациональной, Ленина, 60 лет Октября, Чапаева, Нефтяников, а также в районе МЖК и на набережной Оби.

Напомним, по информации департамента ЖКХ администрации города, для уборки городских магистралей разработаны маршруты, которые корректируются в зависимости от погодных условий. В дни обильных снегопадов, когда температура близка к нулю, снег не вывозится, дорожное полотно посыпается реагентом. При понижении температуры воздуха на патрулирование города выходят колонны спецтехники, состоящие из трех-четырех машин, которые в круглосуточном режиме очищают улицы от осадков.

За очистку микрорайонов и внутриквартальных проездов отвечают управляющие компании. Они обязаны размещать графики работы техники и вывоза снега на своих официальных сайтах. В случае несвоевременной уборки осадков горожане могут обращаться в диспетчерские службы УК.

ИСТОЧНИК KP.RU