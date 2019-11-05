2019-11-05T11:03:42+03:00
Общество

Браконьера из Узбекистана задержали во время рыбалки в Югре

Мужчина наловил рыбы на 300 тысяч рублей
Алена Кульмухаметова
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Браконьера из Узбекистана задержали во время рыбалки в Югре. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыБраконьера из Узбекистана задержали во время рыбалки в Югре. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Гостя из солнечной Азии будут судить в Югре за браконьерство. Мужчина ловил рыбу во время нереста.

По информации прокуратуры ХМАО-Югры, гражданин Республики Узбекистан обвиняется в незаконной добыче водных биоресурсов, совершенной с причинением крупного ущерба.

Известно, что в мае 2019 года, в период полного запрета на вылов водных биоресурсов, иностранец на протоке «Ендырская» реки Обь выловил 325 особей рыбы разных пород.

Преступными действиями злоумышленника водным запасам Российской Федерации причинен материальный ущерб в размере более 300 тыс. рублей.

Ущер обвиняемым добровольно возмещены. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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