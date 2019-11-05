Браконьера из Узбекистана задержали во время рыбалки в Югре
Гостя из солнечной Азии будут судить в Югре за браконьерство. Мужчина ловил рыбу во время нереста.
По информации прокуратуры ХМАО-Югры, гражданин Республики Узбекистан обвиняется в незаконной добыче водных биоресурсов, совершенной с причинением крупного ущерба.
Известно, что в мае 2019 года, в период полного запрета на вылов водных биоресурсов, иностранец на протоке «Ендырская» реки Обь выловил 325 особей рыбы разных пород.
Преступными действиями злоумышленника водным запасам Российской Федерации причинен материальный ущерб в размере более 300 тыс. рублей.
Ущер обвиняемым добровольно возмещены. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU