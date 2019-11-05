СЕГОДНЯ 08:49 2019-11-05T08:49:49+03:00

Губернатор Югры пригласила самых активных подписчиков своего аккаунта на встречу в Нижневартовске и в Мегионе. Фото из instagram Натальи Комаровой

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Наталья Комарова проведет 5 ноября рабочую встречу с жителями Нижневартовска. Об этом она сообщает в своем аккаунте в instagram.

- Уважаемые земляки, часто в комментариях и сообщениях Вы обращаетесь ко мне с просьбой о встрече. Сообщаю, что 5 ноября проведу встречу в Нижневартовске, 6 ноября - в Мегионе. Обе начнутся в 14.00 в местных Дворцах искусств . Отвечу на волнующие вартовчан и мегионцев вопросы, обсудим реализацию национальных проектов, пишет губернатор Югры.

За два часа до встречи для горожан начнут работу консультационные площадки исполнительных органов власти.

Глава региона также пригласила самых активных своих подписчиков в соцсетях. - Специально приглашаю активных подписчиков Нижневартовска и Мегиона @anastasiiaminigalieva, @oh_dear_deer, @svetlanka198002, @ksenia241975, @vaisgaem, @na_tali5285, @romantsova44, @liana8561, @finrate, @katerinatonkogubova. Увидимся, - добавляет губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU