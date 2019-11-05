Из Когалыма выдворяют четверых иностранцев
В Ханты-Мансийском автономном округе продолжаются мероприятия по соблюдению миграционного законодательства.
Так, в ходе рейда полицейские Когалыма привлекли к административной ответственности 13 иностранцев. В настоящее время по решению суда в отношении четверых иностранцев принято решение о наложении административного штрафа с выдворением за пределы Российской Федерации. Остальные нарушители заплатят штрафы.
Кроме того, на предприятиях, где используется труд иностранной рабочей силы, полицейскими выявлено 10 административных правонарушений. Виновные лица привлечены к установленной законом ответственности.
Проверки соблюдения миграционного законодательства продолжаются.
ИСТОЧНИК KP.RU