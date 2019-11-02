2019-11-02T11:55:34+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске проходят мероприятия, посвящённые Дню народного единства

Основные гулянья намечены на 4 ноября
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Ханты-Мансийске проходят мероприятия, посвящённые Дню народного единстваВ Ханты-Мансийске проходят мероприятия, посвящённые Дню народного единства
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В Ханты-Мансийске вовсю готовятся ко Дню народного единства. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, 1 ноября состоялась Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант», а уже завтра, 3 ноября, пройдёт акция «Милее книги в мире друга нет». В Доме народного творчества формируется библиотека книг на национальных языках, поэтому любой желающий сможет внести вклад в этот фонд.

Основные мероприятия намечены на 4 ноября. На центральной площади Ханты-Мансийска в 12 часов пройдёт митинг-концерт «В единстве – наша сила!», а в 14 часов стартует благотворительный концерт в культурно-досуговом центре «Октябрь».

Горожан ждёт ярмарка с дегустацией национальных блюд, игры-квесты на улицах города и флешмоб «Россией связаны навеки, Югрою сплочены».

В парке им. Бориса Лосева будут звучать стихотворения на тему единства народов, мира и согласия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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