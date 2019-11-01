Жители Югры за одни сутки перевели мошенникам 630 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:03 2019-11-01T12:03:31+03:00

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За минувшие сутки в Югре зарегистрировано семь фактов дистанционных мошенничеств.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, жители окружной столицы, Нягани и Пыть-Яха перевели злоумышленникам порядка 630 тысяч рублей.

Так, 34-летняя жительница Нягани лишилась более 70 тысяч рублей, поверив мошеннику, который представился сотрудником банка.

Жительница окружной столицы 1972 года рождения под предлогом внесения оплаты за оформление юридических документов, якобы для получения выплаты компенсации от адвоката за закрытие компании, продававшей лекарства и БАДы, лишилась более 380 тысяч рублей.

У 35-летнего жителя города Ханты-Мансийска неизвестный, используя социальную сеть «Вконтакте» под предлогом совершения ставки на сайте и создания игрового счета похитил у пострадавшего порядка 141 тысячи рублей.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU