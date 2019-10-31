СЕГОДНЯ 18:36 2019-10-31T18:36:27+03:00

Жительница Югорска дважды продала свой телефон, похитив его у первого владельца. Фото с сайта pixabay.com

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«Продала-похитила-продала» - такую схему провернула с собственным телефоном жительница Югорска. Первый покупатель обратился в полицию.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, югорчанин обратился в дежурную часть полиции Югорска с заявлением, что после застолья со знакомыми у него пропал сотовый телефон.

Оперативники установили, что кражу телефона совершила приятельница заявителя, которая ранее ему продала данный телефон.

Югорчанка пояснила, что познакомилась с пострадавшим и предложила ему купить свой сотовый телефон. Мужчина согласился и заплатил 5 тысяч рублей. После чего новые знакомые решили отметить покупку бурным застольем. После его завершения подозреваемая вызвала такси, чтобы доехать домой и телефон забрала с собой. В дальнейшем женщина выставила объявление о продаже телефона в Интернете и вновь продала его за 5 тысяч рублей.

В отношении 28-летней злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU