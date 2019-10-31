СЕГОДНЯ 14:25 2019-10-31T14:25:17+03:00

В ближайшие сутки на Югру обрушатся снегопады и сильный ветер Фото: Татьяна Коркина

Изменить размер текста: A A

Югорчан синоптики предупреждают об ухудшении погоды в ближайшие сутки. Вместе со снегопадами придет небольшое потепление.

По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 31 октября и в течение дня 1 ноября по Ханты-Мансийскому округу на большей части ожидаются умеренные осадки в виде снега, днем по крайнему востоку сильный снег, гололедные явления, ветер порывами до 16 метров в секунду.

Сотрудники МЧС напоминают жителям региона о рисках, связанных с непогодой. Как правило, в такой период осложняется обстановка на дорогах. Снежные накаты, заносы, гололедные явления способствуют росту дорожно-транспортных происшествий. Необходимо строго соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. Особую осторожность при гололедных явлениях необходимо соблюдать и пешеходам.

ИСТОЧНИК KP.RU