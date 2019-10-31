2019-10-31T09:08:49+03:00
Общество

В начале ноября в Югру придет потепление

На округ обрушатся снегопады
Алена Кульмухаметова
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В начале ноября в Югру придет потепление. Фото с сайта pixabay.comВ начале ноября в Югру придет потепление. Фото с сайта pixabay.com
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На всей территории Ханты-Мансийского автономного округа установился постоянный снежный покров. Сейчас наблюдается морозная погода, но уже через неделю столбики термометров поднимутся до 0 градусов.

По данным территориального центра анализа и прогноза угроз безопасности жизнедеятельности учреждения «Центроспас-Югория», опасных явлений погоды в начале ноября не ожидается. С 31 октября по 6 ноября регион ждет относительно холодная погода с преобладающей температурой воздуха ночью -10,-15 градусов, на севере временами до -20 градусов, днем -5,-10 градусов. В конце периода вероятно повышение температуры до 0 градусов.

В большинстве дней вышеназванного периода небольшой и умеренный снег, в середине периода местами метель.

На реках округа развиваются осенние ледовые явления, установление ледостава предполагается на притоках реки Оби в северной и восточной частях округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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