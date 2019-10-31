Правительство Югры взяло на контроль вопросы помощи погорельцам из Радужного

СЕГОДНЯ 09:01 2019-10-31T09:01:00+03:00

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В Радужном состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям в связи с пожаром в жилом многоквартирном доме в 9 микрорайоне. В режиме видеоконференцсвязи участие в заседании приняла участие рабочая группа КЧС и ОПБ Югры под руководством заместителя губернатора Югры Андрея Зобинцева.

Напомним, пожар в двухэтажном многоквартирном доме произошел вечером 29 октября. Сообщение о случившемся поступило в 20 часов 40 минут. Уже через 4 минуты первые пожарные подразделения Федеральной противопожарной службы прибыли к месту вызова.

На момент прибытия было обнаружено, что во втором подъезде дома горит электрощит, наблюдается плотное задымление, которое быстро распространяется по подвальному помещению и этажам здания. До прибытия первых подразделений из дома эвакуировались 58 человек, из них в том числе 28 детей.

Справиться с возгоранием огнеборцам удалось к 23.00, а последствия пожара были ликвидированы только после полуночи. В итоге повреждены две квартиры и подвальное помещение на площади 100 квадратных метров. Никто из людей не пострадал. В ликвидации пожара были задействованы 41 человек и 14 единиц техники, из них от МЧС России – 16 человек и 6 единиц техники. Работало 6 звеньев газодымозащитной службы. По предварительным выводам специалистов, возгорание могло произойти из-за нарушений, связанных с эксплуатацией электрооборудования. К расследованию причин пожара привлечены эксперты испытательной пожарной лаборатории.

Жильцы дома разместились у родственников и знакомых.

По словам главы города Радужный Натальи Гулиной, в настоящее время проводится обследование дома, устанавливается местонахождение всех собственников квартир, решается вопрос по выплате материальной помощи жителям, особое внимание уделено малоимущим и многодетным семьям. На заседании КЧС и ОПБ Андрей Зобинцев акцентировал особое внимание на том, что необходимо оказать всестороннюю поддержку людям, определить меры социальной поддержки.

ИСТОЧНИК KP.RU