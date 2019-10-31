2019-10-31T08:55:07+03:00
Происшествия

В Нижневартовске за взятку задержан чиновник, отвечающий за дороги

За нужную справку он запросил 150 тысяч рублей
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске за взятку задержан чиновник, отвечающий за дороги. Фото с сайта СУ СК ХМАО-ЮгрыВ Нижневартовске за взятку задержан чиновник, отвечающий за дороги. Фото с сайта СУ СК ХМАО-Югры
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Следователи завели уголовное дело в отношении одного из должностных лиц управления по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска. Он подозревается в получении взятки в значительном размере.

По информации следственного комитета Югры, чиновник в августе 2019 г. получил от представителя одной из коммерческих организаций взятку в размере 150 тысяч рублей за дачу положительной экспертизы, согласно которой МБУ «У по ДХБ города Нижневартовска» рекомендовано принять у данной организации результаты выполнения работ по содержанию бесхозяйственных автомобильных дорог города Нижневартовска. При этом достоверно известно, что работы фактически выполнены не были.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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