Жительница Пыть-Яха, пытаясь продать старую мебель, лишилась сбережений

СЕГОДНЯ 15:16 2019-10-30T15:16:15+03:00

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В дежурную часть полиции Пыть-Яха обратилась 46-летняя женщина с заявлением, что стала жертвой мошенников.

Полицейским она рассказала, что через сайт частных объявлений решила продать бытовые приборы и мебель на общую стоимость 25 тысяч рублей, так как в новую квартиру решила приобрести все новое.

Ей позвонил потенциальный покупатель и попросил отправить ему сообщение с номером карты для перевода денег.

Югорчанка отправила номер своей карты, после чего мошенник снова позвонил женщине и попросил подтвердить код, который ей придет на телефон, чтобы выслать ей аванс за приобретаемую покупку.

Затем женщине стали приходить смс-уведомления о списании с банковских карт на общую сумму более 95 тысяч рублей.

Заявительница попыталась приостановить транзакции, перезвонив на горячую линию банка, однако оператор сообщила, что возврат денег осуществить невозможно, в связи с тем, что все деньги были списаны со счетов через интернет-банк на мобильный телефон.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU