Жителям Сургута предлагают голосовать за проекты благоустройства

СЕГОДНЯ 13:38 2019-10-29T13:46:14+03:00

Жителям Сургута предлагают голосовать за проекты благоустройство. Фото с сайта администрации города Сургут

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Сургутянам предлагают проголосовать за лучшие общественные инициативы по проекту «Бюджет Сургута Online». По результатам первого этапа в список вошли 44 идеи горожан.

Как рассказали в городской администрации, среди наиболее масштабных – строительство скейт-парка и памп-трека, внедрение раздельного сбора отходов на территории города и открытие галереи спонтанного искусства.

Все проекты с иллюстрациями, описанием и ориентировочной стоимостью представлены на портале «Бюджет для граждан». Сургутяне могут определить сразу три общественные инициативы. Но сделать свой выбор можно только один раз.

Голосование продлится до 15 ноября. Итоговое решение примет общественный совет 25 ноября. Окончательный перечень инициатив, предложенных к реализации в 2020-2021 годах, сформируют 10 января 2020 года.

Для удобства жителей информация об адресах реализованных проектов указана на портале «Бюджет для граждан» в разделе «Интерактивные карты города».

ИСТОЧНИК KP.RU