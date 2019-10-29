В Нижневартовске юноша расплачивался в магазинах найденной банковской картой

СЕГОДНЯ 08:07 2019-10-29T08:07:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Сумма ущерба в пять тысяч рублей стала поводом для возбуждения уголовного дела в отношении 18-летнего жителя Нижневартовска.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, юноша с помощью найденной банковской карты расплатился в различных магазинах за товар на общую сумму более пяти тысяч рублей. 35-летняя владелица карты обратилась в полицию. Молодого человека задержали. Возбуждено уголовное дело.

Еще одна кража раскрыта в Мегионе. 39-летний ранее судимый подозреваемый из одного из гаражей поселка Высокий похитил холодильную камеру. Сумма ущерба составила пять тысяч рублей. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU