2019-10-29T08:07:12+03:00
Происшествия

В Нижневартовске юноша расплачивался в магазинах найденной банковской картой

Ему грозит срок за кражу денег
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске юноша расплачивался в магазинах найденной банковской картойВ Нижневартовске юноша расплачивался в магазинах найденной банковской картойФото: Татьяна Коркина
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Сумма ущерба в пять тысяч рублей стала поводом для возбуждения уголовного дела в отношении 18-летнего жителя Нижневартовска.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, юноша с помощью найденной банковской карты расплатился в различных магазинах за товар на общую сумму более пяти тысяч рублей. 35-летняя владелица карты обратилась в полицию. Молодого человека задержали. Возбуждено уголовное дело.

Еще одна кража раскрыта в Мегионе. 39-летний ранее судимый подозреваемый из одного из гаражей поселка Высокий похитил холодильную камеру. Сумма ущерба составила пять тысяч рублей. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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