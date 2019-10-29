2019-10-29T07:39:08+03:00
Происшествия

За минувшие сутки в Югре в 8 ДТП пострадали девять человек

Задержаны 12 нетрезвых водителей
Алена Кульмухаметова
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За минувшие сутки в Югре в 8 ДТП пострадали девять человек. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыЗа минувшие сутки в Югре в 8 ДТП пострадали девять человек. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
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Жесткое дорожно-транспортное происшествие произошло в Нижневартовском районе. Столкнулись два грузовика, оба водители получили травмы.

По информации Госавтоинспекции ХМАО-Югры, 28 октября около 10:20 на 17 км автодороги Лась-Еганского месторождения грузовик «Урал», под управлением 46-летнего водителя, занесло на дороге и вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с грузовым автомобилем «Ман», под управлением 8-летнего водителя. В результате происшествия, водители получили травмы.

По данным ведомства, за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых девять человек получили ранения, в том числе один несовершеннолетний.

Задержано 12 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, шесть – за отказ от медицинского освидетельствования и один – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 10 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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