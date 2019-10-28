2019-10-28T09:25:23+03:00
Общество

За неделю спасатели Югры эвакуировали из горящих зданий более 700 человек

Травмы получили шесть человек
Алена Кульмухаметова
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За неделю спасатели Югры эвакуировали из горящих зданий более 700 человек. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-ЮгреЗа неделю спасатели Югры эвакуировали из горящих зданий более 700 человек. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре
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На территории Ханты-Мансийского округа с 21 по 27 октября зарегистрировано 52 пожара. Пожарно-спасательными подразделениями спасены восьми человек, более 700 – эвакуированы.

Как сообщили в МЧС России по ХМАО-Югре, объектами возгораний в большинстве случаев жилые дома, автомобили, бани, дачи. От огня пострадали девять транспортных средства и 43 строения. Травмы получили 6 человек.

Так, в Нижневартовске из нефтяного колледжа были эвакуированы 660 человек – в одном из помещений загорелся компьютер. В Сургутском районе в поселке Белый Яр сгорел многоквартирный частично расселенный аварийный дом.

Основные причины бытовых пожаров - нарушения, связанные электрооборудования и бытовых приборов, печей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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