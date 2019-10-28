СЕГОДНЯ 08:06 2019-10-28T08:06:50+03:00

За минувшие сутки в Югре в 8 ДТП пострадали 10 человек. Фото с сайта Госавтоиснпекции ХМАО-Югры

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Дорожно-транспортное происшествие случилось в субботу, 26 октября, в Советском районе Югры.

По информации Госавтоинспекции ХМАО-Югры, около 12:30 в Советском районе на 288 км автодороги «Югра» 78-летний водитель, управляя автомобилем «Ssang Yong», допустил занос авто на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Камаз», под. В результате ДТП водитель автомобиля «Ssang Yong», а также его 69-летняя пассажирка получили телесные повреждения.

За минувшие выходные на территории округа зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых 10 человек получили ранения. Задержано 36 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 21 – за отказ от медицинского освидетельствования и 5 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU