2019-10-28T07:09:56+03:00
Общество

Погода в Югре 28 октября: мокрый снег и пасмурная погода

Синоптики предупреждают водителей о гололеде
Алена Кульмухаметова
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Погода в Югре 28 октября: мокрый снег и пасмурная погода. Фото из группы "Привет сей час, Нижневартовск" в соцсети ВКонтактеПогода в Югре 28 октября: мокрый снег и пасмурная погода. Фото из группы "Привет сей час, Нижневартовск" в соцсети ВКонтакте
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В понедельник 28 октября в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. Небольшие, местами умеренные осадки: мокрый снег, снег. В отдельных районах гололед. Ветер западных направлений 8-13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +2,-3 градусов, по северу и западу до -8 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Небольшие осадки: мокрый снег, снег. Ветер западных направлений 8-13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -1,-3 градусов.

В Сургуте пасмурно и снегопады. Ветер северо-восточный, северный 4-8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -2, -6 градусов.

В Нижневартовске облачная погода, с утра дождь, после обеда мокрый снег, снег. Ветер северный 3-6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +2, -3 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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