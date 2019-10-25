2019-10-25T13:56:01+03:00
Происшествия

Сургутянин на такси украл из двора офиса чужой двигатель

Мужчину задержали по горячим следам
Алена Кульмухаметова
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Сургутянин на такси украл из двора офиса чужой двигательСургутянин на такси украл из двора офиса чужой двигательФото: Татьяна Коркина
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Житель Сургута купил двигатель иностранного производства, ненадолго отлучился, а когда вернулся – мотор пропал. Мужчина обратился в полицию.

Накануне в дежурную часть полиции Сургута обратился с заявлением мужчина, который сообщил о краже двигателя стоимостью 80 000 рублей.

Сургутянин пояснил, что купил мотор на автомобиль зарубежного производства и оставил его на огороженной территории своего офиса, а когда вернулся, то обнаружил пропажу.

Полицейские установили, что неизвестный подъехал на машине такси к крыльцу здания, загрузил двигатель и скрылся. Оперативники задержали 39-летнего подозреваемого в совершении данного преступления. Сургутянин пояснил, что после кражи он сдал имущество в пункт приема металла, а полученные деньги потратил на собственные нужды. Отметим, что мужчина не трудоустроен, ранее не привлекался к административной и уголовной ответственности.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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