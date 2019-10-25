Бизнесмены из Ханты-Мансийска требуют снизить налог на коммерческое имущество

СЕГОДНЯ 08:45 2019-10-25T08:45:53+03:00

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В Ханты-Мансийске предприниматели города собрались для того, чтобы обсудить повышение отчислений по налогу на имущество, взымаемому с коммерческой недвижимости.

По данным городской администрации, на общественную дискуссию были приглашены руководители налоговой инспекции, городского департамента управления финансами, депутаты гордумы, эксперты, занимающиеся общественной работой по защите прав предпринимателей, а также специалисты окружного учреждения «Центр имущественных отношений».

Поводом для встречи стали возросшие ставки налога на недвижимость. После вхождения в финальную фазу реформы по проведению кадастровой оценки объектов недвижимости, большинство предпринимателей Ханты-Мансийска получили уведомления от налоговой инспекции, в которых значились новые суммы имущественного налога – совсем не те, которые ожидались.

Примерно у 60% коммерческой недвижимости имущественный налог в итоге вырос, соответственно у 40% снизился. У некоторых бизнесменов, владельцев больших торговых площадей и складов в окружной столице, налог на имущество превышает 1 миллион рублей.

Основная причина по которой произошел рост налогов — это попадание объектов коммерческой недвижимости, принадлежащий физическому лицу (индивидуальному предпринимателю) в Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, то есть ставка по нему вырастает с 0,1% до 2%.

Пришедшие на встречу предприниматели рассказали, что бизнес сегодня вести тяжело, что непредсказуема конъюнктура местного рынка, и что пострадает в итоге сам потребитель.

Однако отменить действие реформы уже невозможно и говорить о том, что коммерсанты не знали или не слышали о едва ли не самых важных изменениях для их дела тоже нелогично.

Присутствовавший на встрече председатель Думы города Ханты-Мансийска Константин Пенчуков подчеркнул, что депутаты готовы дальше продолжать разговор на тему налоговой ставки, но при этом вести его с учетом интересов города и хантымансийцев. Что необходимо проанализировать все составляющие этого вопроса, чтобы понять, например, обоснованность и справедливость дифференцированной ставки налога на имущество.

ИСТОЧНИК KP.RU