За минувшие сутки в Югре в пяти ДТП пострадали шесть человек

СЕГОДНЯ 07:54 2019-10-25T09:20:41+03:00

За минувшие сутки в Югре в 5 ДТП пострадали шесть человек. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

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Два человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия. Водитель не справилась с управлением и машина «вылетела» в кювет.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, 24 октября в 07:05 на 756 км автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе 48-летняя водитель, управляя автомобилем «Киа Рио», при обгоне не справилась с рулевым управлением и допустила съезд в правый кювет по ходу движения. В результате ДТП водитель «Киа», а также ее 44-летний пассажир получили телесные повреждения.

По данным ведомства, за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых шесть человек получили ранения, в том числе двое несовершеннолетних.

На территории округа сотрудниками Госавтоинспекции задержано 5 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 4 – за отказ от медицинского освидетельствования и 3 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 20 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU