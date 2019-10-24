2019-10-24T10:05:12+03:00
Происшествия

В Нижневартовске из колледжа эвакуировано более 660 человек

Причиной возгорания стал компьютер
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске из колледжа эвакуировано более 660 человек. Фото из группы "Дежурный по городу Нижневартовск" ВКонтактеВ Нижневартовске из колледжа эвакуировано более 660 человек. Фото из группы "Дежурный по городу Нижневартовск" ВКонтакте
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Возгорание в Нижневартовском нефтяном колледже произошло утром 24 октября. На улицу немедленно были эвакуированы преподавательский состав, студенты и персонал учреждения.

По информации МЧС Росси по ХМАО-Югре, в 08.54 диспетчеру Нижневартовского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании в Нижневартовском нефтяном техникуме. В течение 5 минут к месту вызова прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. Самостоятельно эвакуировались около 660 человек, пострадавших нет. В ходе проведения разведки было обнаружено возгорание компьютера.

Открытое горение ликвидировано в 9.06. Причины устанавливаются органами дознания МЧС России. На место пожара выезжали от МЧС России 12 единиц техники, 48 человек личного состава.

ИСТОЧНИК KP.RU

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