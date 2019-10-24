В Нижневартовске открывается первая модельная библиотека

СЕГОДНЯ 09:00 2019-10-24T09:01:54+03:00

Она будет готова к новому году

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Интеллектуальный, культурный и образовательный центр, который сочетает комфортное пространство, интересный дизайн и доступ к цифровым технологиям для читателей всех возрастов разместится на базе городской библиотеки №8. Сейчас там завершается ремонт.

- Очень удобно, что библиотека находится в отдельном здании. Попадая сюда, читатели будут сразу окунаться в особую атмосферу. На первом этаже будут стеллажи с книгами, можно сразу взять понравившуюся. Такого еще не было. На втором этаже выполнен необычный дизайн холлов – между книжными полками установлены интересные мягкие кресла. Это такое арт-пространство с мобильными стеллажами. Благодаря этому можно трансформировать пространство в зависимости от проводимого мероприятия, - рассказала директор Библиотечно-информационной системы Ирина Ивлева.

Библиотека занимает 738 кв. м, ее фонд – несколько сотен книг. Для жителей района МЖК, микрорайонов №10Б, 10В, 10Г, где проживают более 25 тысяч человек, – это единственное учреждение культуры.

Здание библиотеки разделено на несколько зон: читальные залы, компьютерный класс, где посетители будут иметь доступ к цифровым технологиям, периодической литературе. Одна из особенностей модельной библиотеки – своеобразные выставочные пространства, есть даже помещение для проведения каких-либо творческих встреч, например, - мини-концертов, круглых столов и лекций. Вартовчанам будут предоставлены услуги копирования, сканирования документов.

ИСТОЧНИК KP.RU