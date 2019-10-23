2019-10-23T15:42:32+03:00
Общество

Единый регоператор по обращению с ТКО у каждой «мусорки» в Лангепасе установит видеокамеру

Так он намерен выявить неплательщиков
Алена Кульмухаметова
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Единый регоператор по обращению с ТКО у каждой «мусорки» в Лангепасе установит видеокамеру. Фото с сайта pixabay.comЕдиный регоператор по обращению с ТКО у каждой «мусорки» в Лангепасе установит видеокамеру. Фото с сайта pixabay.com
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Выбросить мусор в контейнер бесплатно больше не получится. Единый региональный оператор по обращению с ТКО «Югра-Экология»

намерен установить рядом с мусорными контейнерами видеокамеры.

Такую меру борьбы с юридическими лицами, не заключающими договоры на услугу «обращение с ТКО», обсудил на рабочем совещании руководитель АО «Югра-Экология» Максим Медведев с и.о. главы Лангепаса Виктором Яковченко и депутатом Думы Югры Андреем Филатовым.

По его мнению, отходы, которые незаконно выбрасывают на контейнерные площадки многоквартирных домов предприниматели, не только замусоривают город и ведут к нарушению экологической обстановки. Эти объемы влияют на расчет норматива накопления и не дают установить, отвечающие действительности цифры.

О том, что установленный норматив 1,8 кубических метра на жителя многоквартирного дома в год завышен, горожане заявляли неоднократно. Однако, по факту «Югра-Экология» вывозит из города намного больше отходов, чем выходит по утвержденному нормативу на жителей.

- Операторы по транспортированию тоже говорят о том, что норматив несправедлив. Только наоборот — он занижен. И принимаемые на полигоне Лангепаса объемы подтверждают это. Нужно добиться точности в расчете объемов ТКО и выявить чьи отходы мы вывозим, – прокомментировал Максим Медведев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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