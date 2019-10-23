Молодого сургутянина арестовали на 10 суток за неуплату 23 штрафов

СЕГОДНЯ 14:13 2019-10-23T14:13:13+03:00

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Житель Сургута более ста раз нарушил административный кодекс. Только в 2019 году он 23 раза привлекался к административной ответственности за различные правонарушения.

О данным УМВД по ХМАО-Югре, 25-летний сургутянин обвиняется в уклонении от уплаты административных штрафов, умышленную порчу документа, удостоверяющего личность гражданина, распитие алкогольной продукции в общественных местах, появление в состоянии опьянения, мелкое хулиганство и др.

Накануне злостному нарушителю сургутским городским судом назначено наказание в виде административного ареста на срок 10 суток за каждый неоплаченный штраф. Стоит отметить, что привлечение к административной ответственности за неуплату штрафа не освобождает нарушителя от его уплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU