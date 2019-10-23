СЕГОДНЯ 09:44 2019-10-23T09:44:27+03:00

Косметолог из Нижневартовска оформила более 3 миллионов рублей на своих клиентов. Фото с сайта pixabay.com

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Жительница Нижневартовска обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Как сообщили в прокуратуре ХМАО-Югре, обвиняемая, будучи директором салона красоты, на протяжении 2018 года изготовила 37 фиктивных договоров на вартовчан, ранее обращавшихся в общество за оказанием услуг. Договоры мошенница предоставила в банковские организации для одобрения выдачи кредитов и займов.

Сотрудники банков, без участия заемщиков, перечислили на счет организации более 3 млн. рублей, которыми злоумышленница распорядилась по своему усмотрению.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU